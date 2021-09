Marysol Sosa lanza advertencia a Las Saras en aniversario luctuoso de José José.

Marysol Sosa, hija del fallecido José José, rompió el silencio en nuestro programa Venga la Alegría, donde lamentó que El Príncipe de la Canción nunca conoció a sus nietos.

“A mí, al día de ahora, me puede mucho que no haya conocido a sus nietos, hay días en los que me gana mucho la tristeza, la verdad, y me pongo a llorar”, expresó la cantante.

“Mi hija me recuerda ‘él está allá arriba, mamá’, mi hija va a cumplir tres años y lo ubica más y baila su música. A mi hijo le preguntas ‘¿Dónde está tú abuelo?’ y voltea su foto”, continuó.

En pleno día de su segundo aniversario luctuoso, Marysol Sosa confiesa que se siente satisfecha con la relación creada con el intérprete de La nave del olvido.

“Yo no soy la hija que se quedó frustrada o traumada porque no le dije a mi papá algo. Dentro de todo, sí sigo exigiendo justicia porque no sé cómo haya terminado la vida de mi papá. Creo que su vida no tendría porque haber terminado como terminó”, subrayó.

“En vida, le di, me dio, nos dimos, todo y más”, expresó Marysol Sosa sobre complicidad con su exitoso papá José José.

Por si fuera poco Marysol recordó la última vez que tuvo contacto con su padre, y además, deseó una pronta rendición de cuentas por parte de Las Saras.

La última vez que lo vi le dije ‘Te amo, te agradezco todo y más. No sé si sea la última vez que te vea, espero que te encuentres bien y poder volverte a ver pronto. Te amo, te bendigo, gracias por todo’

Vamos a la rendición de cuentas próximamente. Nadie me escribe teniendo mi número, el de Laura y el de todos

Laura Núñez rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de Sara Salazar

Laura Núñez, quien fue asistente de José José por muchos años, también rompió el silencio en exclusiva para Venga la Alegría.

La mánager no descarta una posible traición de Sara Salazar a José José con otro hombre.

La señora no es una perita en dulce, pero no es algo que yo sepa. No me gustaría empañar el nombre de José José, no sería de buen gusto

Las Saras lo ven normal, si no te mienten, no hay modo de vivir. Mienten a lo más sagrado que es el público, pero también entre ellas y a los medios de comunicación

Laura Núñez confía en que pronto se hará justicia y se honrará la memoria del fallecido Príncipe de la Canción.

En un futuro vas a ver que todo se va a ir solucionando, la gente tendrá la oportunidad de ver esos discos, se van a poder exhibir. Agradezco el legado que a mí me dejó en educación, principios y que gracias a Dios lo absorbí

