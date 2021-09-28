Marysol Sosa y Laura Núñez revelan detalles del homenaje a José José.

Marysol Sosa platicó del segundo aniversario luctuoso de José José.

Este lunes tuvimos en el foro de Ventaneando a Marysol Sosa y Laura Núñez, quienes nos adelantaron los detalles del homenaje a José José en su segundo aniversario.

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Es la apertura del segundo luctuoso que lo quisimos hacer algo bonito, no triste como normalmente es, pero yo espero que vayan, yo sé que muchos van a ubicar los cartuchos. Entonces eso está desde su primer disco de 45 revoluciones, cuando era Pepe Sosa, hay portadas en ruso, en hebreo, en japonés, donde el señor trascendió, está toda la discográfica, no falta ninguna

La hija del cantante reveló la forma en que lograron reunir todo el material para el homenaje a su padre.

Fue una cosa muy hermosa porque, obviamente cuando abrimos, luego luego la gente se acercó a decirme ‘Oye en qué cajón tenías guardado esto, o sea’ y yo dije ‘esto es parte de tres coleccionistas, dos de ellos tuvieron el gusto y privilegio de conocer a mi papá, entablaron una amistad linda con él de muchos años y otro muchacho que a mí me conoce hace año y medio, precisamente, que de antemano lo vi y le dije ‘ya tienes cine’ y me dijo ‘señora yo la admiro a usted y a su familia’ y me empieza a sacar una bola de cosas que ni yo sabía que había de mi papá

Gracias a Dios, logramos ahorita esto en relación directa de juntar toda su discografía, sobre todo, lo bonito y lo interesante ha sido que son los formatos… Yo tenía los cartuchos, la verdad no los ubicaba, traen 8 tracks, el sonido era súper definido, bonito. A mí, mi papá me enseñó a usar el LP y el cassette, los cartuchos yo no los conocía…

La exposición estará abierta a todo el público fan de José José

La verdad al público mi papá le ha gustado mucho y, que es lo que queríamos brindarles, nos costó trabajo porque el tiempo se nos empezó a venir encima, pero Cada Milán que es una galería preciosa, precisamente, en la colonia Juárez en la calle de Milán, abrió sus puertas de Domingo a Domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, para todos y es entrada libre y vamos a estar hasta 7 de octubre

Marysol Sosa visitará la tumba de su padre

Por primera ocasión desde el fallecimiento del cantante, la familia podrá hacer una visita privada a su tumba.

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