Marysol Sosa no quiere reconciliarse con su mamá y su hermano.

No hay tregua, Marysol Sosa no quiere y no le interesa una reconciliación con su madre Anel a Noreña y su hermano, José Joel, ni la navidad la hará cambiar de opinión.

Anel Noreña sigue recordando a José José con cariño.

Yo estoy viviendo mi vida, mi amor, se los platiqué desde septiembre, que sí tuvimos unos desacuerdos y yo estoy viviendo mi vida

No, todavía no, mi amor, no nos hemos comunicado y gracias a Dios, cada quien tiene su vida. Dicen que el tiempo es muy sabio, y yo, personalmente, gracias a Dios, tengo muchas cosas que hacer. En el nombre de Jesús, familia ya tengo, para los otros parientes y demás, con mucho gusto. No pues siempre serán mis familiares

Marysol no sabe nada del altercado que tuvo su madre.

Hace unos días, precisamente su mamá, Anel Noreña, tuvo un altercado con la prensa, donde asistió a un evento al que fue invitada, pero donde ella se negó a dar entrevistas a la prensa y pidió salir rodeada por seguridad del lugar, lo que provocó un enorme zafarrancho con los medios de comunicación.

No supe, no supe, la verdad. No sé por qué preciosa y desconozco qué haya hecho o porque haya sido así

Aunque fue invitada a cantar en el homenaje que José Joel le hizo a su padre, José José donde se dio a conocer el holograma del Príncipe de la Canción, Marysol prefirió no dar su brazo a torcer y no fue al evento.

No lo vi mi amor, fui invitada, pero entre que ya estábamos en lo que estábamos, yo decidí no ir y hasta ahí te lo puedo dejar

Del pleito legal por la herencia de José José, la cual involucra a sus hermanos, José Joel y Sarita, Marysol no sabe absolutamente nada.

