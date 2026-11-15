Expertos vetenarios coinciden: esto es lo que significa que a tu gato se le caigan los bigotes

Los gatos son criaturas realmente sorprendentes y en donde siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, teniendo en cuenta que siempre nos estarán sorprendiendo con algo nuevo y porque pueden pasar de un extremo a otro en cuestión de segundos. A su vez, son animales muy queridos que no pueden faltar en ningún hogar, y que en este caso, uno de los grandes interrogantes, es que sucede si se le llegan a caer sus bigotes, y en relación a esto, es lo que explicaron los veterinarios.

Hay características que hacen única a los gatos, como los sonidos que emitirán para comunicarse, la personalidad que tienen y sus bigotes, que pueden pasar desapercibidos, pero que cumplen una función clave en sus vidas. Por si no lo sabías, los bigotes se llaman vibrisas y son estructuras táctiles altamente especializadas, las cuales están profundamente incrustadas en la piel de estos felinos y conectadas a terminaciones nerviosas.

Que función cumplen los bigotes en los gatos

Otra de las preguntas que surgen en relación a los bigotes en los gatos, es para qué sirven los bigotes en ellos, y es que de acuerdo a lo que explicaron los veterinarios, cumplen funciones esenciales como la detección de objetos y medición de espacios ayudándolos a evaluar el tamaño de los espacios antes de atravesarlos; orientación en la oscuridad que les permitirán moverse con seguridad y estado de ánimo y comunicación. Por eso, te compartiremos qué sucede en caso de que se le caigan los bigotes.

Por qué se caen los bigotes de los gatos

Según lo que revelaron los veterinarios expertos, si a un gato se le cortan los bigotes no tienes que entrar en pánico, ya que es completamente normal y las vibrisas se renuevan de manera natural; pero si notas que se le caen muchos bigotes, esto puede llegar a indicar un problema de salud al cual debemos estar atentos: