“Fin de la novela": Pablo rompe el silencio sobre lo que sintió por Daniela en MasterChef 24/7

Pablo Villagrán, el cocinero de MasterChef 24/7 de origen guatemalteco que despertó una verdadera ola de chismes debido a las actitudes "coquetas" que tuvo con Daniela, contó su experiencia en un video que subió a sus redes y cómo llegó a afectarle en su plano personal.

¿Qué dijo Pablo de su ship con Daniela y su experiencia en MasterChef 24/7?

"Yo estuve en la mezcla de los dos: un reality de convivencia y un reality de competencia, durante todo el día y la noche con 22 individuos delegando responsabilidades, con diferentes personalidades y donde te están grabando todo el tiempo", dijo Pablo para poner en contexto.

"Esto no justifica mis palabras ni mis acciones, pero estar encerrado sin tener distracciones en lo absoluto… empiezas a descubrir muchas cosas de ti, también es bueno, es irónico porque estás encerrado porque eres libre".

Pablo dejó en claro que no se arrepiente de haber conocido a Daniela y reconoció que, para las redes, fue más fácil inventarse todo un romance sólo con una imagen de ellos juntos.

"Daniela y no fuimos sinceros desde un principio: desde un momento entre ella y yo sólo hubo una amistad, nada más", aclaró Pablo, quien reiteró que su compañera sólo tiene ojos para su novio Diego. "Yo amo a Nela, Dani ama a Diego", explicó.

Pablo también habló sobre su novia Marianela y sobre el daño que le ocasionó de forma indirecta con el ship viral de Daniela que llegó a niveles inimaginables.

"De lo único que me arrepiento es de hacerle daño a la persona que más he amado en el mundo, de hacerla sentir insegura sin saberlo porque nunca entré a MasterChef con el objetivo de dañarla con un shipeo… si querían saber la novela, esa es", concluyó.

Esta revelación, claro, se convirtió en todo un acontecimiento viral en el que las reacciones y las críticas no se hicieron esperar... ¡fue todo un bombazo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.