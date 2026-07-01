10 peinados para pelo corto rizado que serán la moda en el verano

Para quienes tienen el pelo corto rizado, puede parecer que no tenemos muchas opciones para estilizar la melena, pero no es así, ya que hay una amplia variedad de peinados que pueden hacerse, además de ser alternativas que serán la moda en el verano.

Ventaneando | Programa completo 1 de julio de 2026

Es así que te detallaremos cuáles son las opciones que puedes seleccionar, las cuales te ayudarán a lucir una melena espectacular en poco tiempo, así que no te pierdas la oportunidad.

¿Cómo peinarme si tengo el cabello rizado y corto?

Si tienes el pelo corto rizado, ya no hay más pretextos para poder utilizarlo con diversos peinados, alternativas que serán toda la moda para el verano; considera usar las siguientes opciones:

Efecto mojado: Te da un aspecto fresco y elegante, ideal para lucir tus rizos. Pañuelo: Otra gran alternativa para darle un aspecto playero a tu pelo, un accesorio que nunca debe faltar. Recogido alto: Te permitirá que el aire pase por tu cuello y orejas fácilmente. Accesorios coloridos: Aplica horquillas, ganchos y pasadores que te ayuden a darle color a tu melena. De lado: Te dará un aspecto de mayor volumen y movimiento. Space Buns: Recoger tu melena en dos moños, una tendencia que regresa con mayor fuerza. Semirrecogido: Ideal si no quieres llevar todo recogido o suelto. Luce una melena espectacular al instante. Trenzas: Añade una trenza lateral; se adapta a cualquier outfit sin duda alguna. Recogido con adornos metálicos: Ideal para obtener un aspecto elegante y fresco para la temporada. Lazo: Usa un lazo en color pastel para darle un look de verano, ideal para una boda o evento importante.

¿Cómo lucir elegante con el pelo suelto?

Si deseas usar tu pelo corto rizado completamente suelto, es posible, pero para lograr un aspecto elegante y fresco, se recomienda definir tus rizos con crema hidratante en el cabello mojado con la técnica del ‘scrunch’, con la finalidad de que tus mechones adquieran un aspecto juvenil y fresco.

Con todas las opciones anteriores de peinados de moda y cuidados, lograrás lucir una melena espectacular en unos sencillos pasos; no dejes pasar el tiempo para que puedas verte elegante al instante.