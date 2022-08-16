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En Vivo

CARLOS EDUARDO RICO

PARTICIPANTE DE MASTERCHEF CELEBRITY

CARLOS EDUARDO GRIS.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Actor y comediante con más de 25 años de trayectoria.

Ha participado en incontables programas de TV y obras teatrales.

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