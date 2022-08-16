El Chef Pablo Albuerne es originario de Oviedo, España.

Por un tiempo se dedicó a la fotografía, hasta que descubrió el libro" La cocina de Santi Santamaría: la ética del gusto" y tomó la decisión de dedicarse al arte culinario.

"Gipsy Chef", como también es conocido, no es ajeno al mundo del entretenimiento, ya que tiene un canal de YouTube donde muestra lo mejor de sus viajes y la cultura gastronómica de los países que visita.

Pablo se caracteriza por ser un chef aventurero, esto le dará un toque fresco a la nueva edición de MasterChef Celebrity 2022.