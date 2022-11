MasterChef Celebrity: Carlos Eduardo fue el eliminado de la noche.

Este domingo se llevó a cabo el segundo reto de campo en MasterChef Celebrity, el cual tuvo lugar en el Rancho San Jacinto y después de tantas dificultades y contratiempos Carlos Eduardo Rico se convirtió en el eliminado de la cocina más famosa de México.

Para el primer reto tenían que preparar el mejor chimichurri con kale, los dos mejores serían capitanes de equipo. Al final, Alejandra Ávalos (azul) y Carlos Eduardo Rico (amarillo) fueron los grandes vencedores.

El segundo reto fue un menú de dos tiempos. El equipo amarillo no logró su cometido ya que no coció bien la carne y la sopa no estaba buena. El azul presentó su platillo y el trabajo se notó, así como su organización y desempeño en conjunto, por ello se alzó con el triunfo y sus integrantes aseguraron su permanencia.

La gran sorpresa de la noche

Paty Navidad, Aristeo, Bebeshita, William, Matilde, Stephanie, participantes de la primera temporada de MasterChef Celebrity estuvieron de regreso para el tercer reto en parejas, pero antes, Alejandra Ávalos bajó del balcón a una de sus compañeras del equipo azul y la sacrificada fue Nadia, quien recién volvió.

Para este reto tenían que cocinar sin la ayuda de la tecnología y los equipos quedaron conformados de la siguiente forma: Nadia y Aristeo; Carlos Eduardo y Paty; Stephanie y Mauricio; Lorena y William; Bebeshita y Verónica y Ricardo y Matilde.

A Mauricio y Stephanie no les fue tan bien ya que se les pasó la mano con el picante; Lorena y William se compenetraron de buena forma y entregaron un buen plato; Ale y Bebeshita fueron de las peores parejas y así se los hicieron saber los jueces; Paty y Carlos tampoco lograron su cometido y su platillo estuvo crudo y lleno de grasa; Matilde y Ricardo tampoco entregaron un buen platillo, mientras que Nadia y Aristeo fueron la mejor pareja del reto.

¿Qué pasó en el reto de eliminación? Nadia y Ricardo lograron subir al balcón mientras que Carlos Eduardo, Alejandra Toussaint, Lorena Herrera y Mauricio fueron los famosos que se fueron al reto de eliminación donde prepararon donas o churros acompañados de merengue y salsa.

Los cuatro famosos trabajaron sus preparaciones, pero las complicaciones fueron muchas. Mauricio no logró el reto y los chefs le hicieron saber que estaba en problemas. Las donas de Ale Toussaint tampoco dejaron satisfechos a los jueces, pero Lorena Herrera logró salvar el reto de buena forma con sus churros y Carlos Eduardo Rico definitivamente no logró su cometido y presentó un platillo desastroso y terminó por decretar su salida.