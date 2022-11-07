MasterChef Celebrity: Los mejores memes de la venganza de Alejandra Ávalos.

Master Chef estuvo lleno de emociones y también de sorpresas, además de mucho sabor. El primer reto fue para el equipo azul liderado por Alejandra Ávalos y conformado por Nadia, Arturo, Karla, Marcelo, quienes subieron al balcón y aseguraron su permanencia durante una semana más.

Sin embargo, Alejandra Ávalos sacrificó a una de sus integrantes y bajó del balcón a Nadia, quien había regresado hace un par de semanas. En esta ocasión Avalos se cobró la afrenta de la vez que la exacadémica le dio las hormigas chicatanas para cocinar y gracias a eso se fue al reto de salvación.

Bien dicen que la venganza es un plato que se come frío, así lo demostró Alejandra Ávalos, quien como capitana del equipo azul dejó en claro los motivos por los que decidió mandar al reto de salvación a Nadia. Su sacrificio era algo que todos los famosos sabían ya que muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con el regreso de la intérprete.

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¿Qué dijo Nadia? La concursante de la primera generación de La Academia no podía creer lo que estaba pasando y declaró que haberle dado las hormigas chicatanas fue un honor, pero también aseguró que "su corazón estaba sangrando por dentro y le dolía el alma", incluso les dijo resentidos a sus compañeros.

Para el tercer reto en el que regresaron algunos famosos de la primera temporada de MasterChef Celebrity (Paty Navidad, Aristeo, Bebeshita, William, Matilde, Stephanie). Ale Toussaint vivió las de Caín con la Bebeshita, quien no solo rompió el metlapil, sino que también ayudó de poco a la actriz y parecía que había entrado para perjudicarla.

La decisión de Alejandra y el trabajo de la Bebeshita desataron un sinfín de memes y así reaccionaron las redes sociales.

Yo todos los domingos viendo #MasterChefCelebrity imaginando que voy al restaurant de @chef_betty 💗 pic.twitter.com/wGXNDBynHk — Mony✨🪐 (@monicstr) November 7, 2022

Claro que @Ricardo_Peralta sabe usar el metate! Es más, el tiene su propia técnica nivel matrix #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/A0bgjeaLbi — E R I C K (@erickgil_c) November 7, 2022

Alejandra Ávalos cuando se vengo de Nadia

#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/K82xITrPaX — Jesúsalanis12 (@Jesusalanis120) November 7, 2022

Ale Ávalos: que baje Nadia

Todo México:

#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/UvOFPXsRGn — Bonny hugged Liam (@HeyxItsxMe) November 7, 2022

Wow! Que gusto ver a los de la primera temporada de#MasterChefCelebrity@MasterChefMx pic.twitter.com/mR2botwuxV — Cristy Padilla :-D (@crispavi2000) November 7, 2022