FOTOS | La cena de gala de MasterChef Celebrity estuvo deliciosa.

Los cocineros de MasterChef Celebrity se jugaron su pase al balcón con una cena dedicada a la Chef Betty y al Chef Herrera.

Los famosos cocineros de MasterChef Celebrity recibieron invitaciones para una gran cena de gala, pero los comensales no serían ellos sino la Chef Betty y el Chef Herrera. Con cada invitación se fueron formando los equipos, Tony Balardi fue el primero en llegar al azul, mientras que Jimena Pérez “La Choco” llegó al rojo.

¿Por qué los cocineros de MasterChef no querían ir al equipo azul?

Todo marchaba normal hasta que las celebridades dieron la impresión de no querer estar en el equipo azul, el ambiente se puso tenso y la vibra cambió entre los cocineros con el mandil azul.

El reto consistió en preparar una entrada y un plato fuerte con una salsa de café para cada uno de los chefs, en total cada equipo debía preparar cuatro platillos en sesenta minutos.

Quizá te puede interesar: ¿El equipo azul salado? Los cocineros de MasterChef están muy raros.

Los rojos decidieron ponerse de acuerdo antes de ir al mercado, por su parte el equipo azul no quiso perder tiempo y todos sus integrantes corrieron a tomar ingredientes. La desorganización de los azules se notó desde el principio, ya que Tony Balardi, Bebeshita y Aída Cuevas no sabían cuál era el menú a cocinar, Laura Zapata y Laura Flores decidieron dirigir el equipo, pero no terminaron de entenderse.

El equipo rojo se dividio las tareas y pese a que también tardaron en ponerse de acuerdo, lograron cocinar los cuatro platillos que les pidieron los jueces, quienes esperaban platos elegantes pero muy mexicanos.

Quizá te puede interesar: Los espárragos les dieron un pase a reto de eliminación en MasterChef.

Llegó la hora de la degustación, el equipo rojo sirvió crema de poro con manzana y pescado sellado con crema de champiñones a la Chef Betty, y para el Chef Herrera chiles rellenos y rib eye con costra de café.

El equipo azul presentó un chicharrón de queso gruyere, crema de zanahora, crema de chile “poblane”, bacalao con café y un rib eye con espárragos. Todo iba bien hasta que los jueces descubrieron que Laura Flores sirvió los espárragos que se le cayeron al piso y llevó a su equipo a eliminación.

Mira las fotos aquí.