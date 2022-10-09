MasterChef Celebrity: ¿Quién será el eliminado de este domingo 9 de octubre?

Este domingo 9 de octubre, los famosos regresan a la cocina más famosa de todo México a demostrar sus habilidades culinarias en la segunda temporada de MasterChef Celebrity donde nadie se quiere ir.

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Durante la competencia, hemos tenido la oportunidad de ver a grandes figuras del mundo del espectáculo tratando de demostrar que no solo saben actuar y cantar, sino que saben cocinar y pueden conquistar a los paladares más exigentes.

Sin embargo, durante la fuerte competencia se ha podido observar un sinfín de polémicas en la que varios participantes, ya sea por las pequeñas rivalidades que crea la cocina y el afán de ser el mejor, pero que se quedan solo en el proceso de preparación de un platillo.

Otras tantas, se han dado entre los participantes y los chefs, pues en ocasiones las críticas no son bien recibidas por todos o incluso la falta de procesos que han llevado a un equipo completo a bajar del balcón.

Lo que veremos este domingo en MasterChef Celebrity.

En la emisión de este domingo, vamos a conocer a otro famoso que tendrá que abandonar la cocina más famosa de todo México, donde el nivel de competencia se ha incrementado y las exigencias de los chefs son mayores.

De acuerdo con los adelantos, este capítulo estará lleno de intensidad debido a que el nivel y las tensiones que se han dado entre los participantes, pues cada uno tiene una fuerte personalidad que quiere llegar a la final.

Por otra parte, se pudo ver que Macky González y Margarita van a tener algunas diferencias entre ellas, pero no se ha revelado si van a estar en el mismo equipo o será en el reto de eliminación.

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Cabe recordar que, los eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity 2022 son: Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Alan, Nadia y Francisco Gattorno.

