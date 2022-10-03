MasterChef Celebrity: Un error le costó su lugar a Francisco Gattorno.

Semana a semana las cosas se han comenzado a complicar para los participantes de MasterChef Celebrity, ya que conforme pasa el tiempo el nivel de exigencia es muy superior y los retos que los famosos tienen que hacer son más complicados.

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El programa estuvo lleno de muchas cosas y sorpresas, por lo que el primer reto fue crear un platillo de menos de 500 calorías para los invitados especiales que representan la industria de la moda.

Aunque en su sabor el equipo de Macky y Francisco Gattorno se llevaron el voto de los invitados y subieron al balcón, pero los chefs no estaban tranquilos y revisaron los videos, donde descubrieron que no habían respetados las reglas y Gattorno puso más aceite del indicado, por lo que tuvieron que bajar y seguir buscando seguir en la competencia.

Francisco Gattorno tuvo una noche complicada.

Luego de su error en el primer reto, Francisco Gattorno tuvo otra mala presentación en el reto de salvación, por lo que estaba muy lejos de subir al balcón, por lo que al final fue el primero en irse al reto de eliminación junto a su equipo.

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Lamentablemente la historia se repitió para él en el reto de eliminación, tuvo una mala preparación en donde se le pasó el ajo y terminó siendo el eliminado de este domingo 2 de octubre.

