MasterChef Celebrity: Macky no acepta el resultado y causa polémica en la cocina.

Cada semana que pasa dentro de la cocina más famosa de México, los participantes de MasterChef Celebrity tienen que incrementar su nivel, pues las exigencias de los chefs han subido de forma importante, por lo que no dejan pasar ningún detalle en sus platillos.

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El primer reto de este domingo fue hacer un platillo para los siete invitados de la cocina, quienes son representantes de la moda en México, por lo que el plato tenía que ser de menos de 500 calorías.

Los invitados eligieron el plato del equipo verde, que estaba encabezado por Macky González, por lo que ellos subieron al balcón; sin embargo, los chefs no se quedaron conforme con el conteo de sus calorías, por lo que revisaron el video y las cosas se salieron de control.

Macky se enfrenta a los chefs y causa mucha molestia.

Al ser bajados del balcón, Macky enfrentó la decisión de los chefs argumentando que ellos hicieron las cosas bien, lo que causó mucho enojo en los chefs, por lo que comenzó un fuerte enfrentamiento verbal entre ellos, pues cada uno defendía su punto de vista.

Se me está haciendo un poquito injusto lo que está pasando. -Estás poniendo en duda mi trabajo y meterte a ti en un lío me está cabreando, porque realmente me estás acusando de algo que es grave

Yo no me tomó las cosas personales, porque yo entiendo perfectamente esta industria, lo que sí podemos hacer el uno a una de todas las calorías, la podemos hacer perfectamente

Había una evidencia en video que se les mostró y con eso y todo seguía el debate, por lo que la molestia se hizo presente entre sus compañeros, uno de los primeros en dar su opinión fue Arturo López Gavito.

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