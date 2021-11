FOTOS | Aumenta la exigencia en el reto de eliminación de MasterChef.

Los famosos cocineros de MasterChef Celebrity tuvieron la difícil tarea de servir un plato espectacular digno de mostrarse en redes sociales.

Mauricio Islas, Tony Balardi y David Salomón se jugaron la permanencia en MasterChef Celebrity con un reto nunca antes visto en la cocina más famosa de México, los Chefs les pidieron un platillo con estética impecable para mostrase en redes sociales. Pero como la imagen no lo es todo en un plato, el sabor también jugaría un papel muy importante para poder subir al balcón.

“De la vista nace el amor” en la cocina de MasterChef Celebrity.

Antes de iniciar a cocinar, las celebridades tomaron una clase para servir sus platillos como profesionales. Posteriormente, llegaron al mercado a comprar sus ingredientes y dieron rienda suelta a su imaginación para conquistar a los chefs.

Cada vez quedan menos cocineros, las emociones estaban a flor de piel y la exigencia de los chefs aumentaba de nivel, nadie tenía asegurado su lugar en la cocina.

Las celebridades debían cuidar cada detalle en sus preparaciones y asegurarse de dar un buen sazón a los platos que iban a presentar a los exigentes comensales. Desde el balcón se escuchaban gritos de apoyo para Mauricio Islas, David Salomón y Tony Balardi.

Por su parte, los Chefs llegaron a las estaciones para orientar a los famosos en el último reto de la noche, ellos se mostraron preocupados por el término de las proteínas y el emplatado de los cocineros.

Varios veían a David Salomón como uno de los más fuertes de este reto, pues sus habilidades como diseñador le podían ayudar a subir al balcón.

Después de trancurrir los sesenta minutos en la cocina, llegó la hora de la verdad, David Salomón fue el primero en pasar a la mesa con un “pulpo al relleno negro” que encantó a los jueces.

El segundo en servir su plato fue Mauricio Islas, quien se arriesgó al presentar su proteína con unas salsas que no convencieron por completo.

Por último, Tony Balardi presentó un plato que no fue afortunado estéticamente hablando. Al final, el comediante abandonó la cocina al no lograr el reto que le pusieron los jueces.

