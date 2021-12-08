FOTOS | Un pastel de boda puso en jaque a los cocineros de MasterChef.

Stephanie Salas, Germán Montero y Paty Navidad portaban el mandil negro, el próximo reto a superar para ir al balcón era preparar un pastel de boda para ocho personas. Para esta misión contarían con la ayuda de un cocinero sorpresa, pero antes debían cumplir con la primera etapa del pastel, hacer un buen bizcocho. Después de meter sus preparaciones al horno, ¡llegaron los refuerzos! Paco Chacón, Matilde Obregón y Laura Zapata bajaron del balcón para apoyar a sus compañeros.

Una celebridad decidió renunciar a MasterChef Celebrity.

Como el nivel de exigencia va en aumento en MasterChef, solo los cocineros con mandil blanco podían cocinar bajo las instrucciones de las celebridades con el mandil negro. Stephanie Salas hizo pareja con Matilde Obregón, juntas prepararon el betún y parte del relleno del pastel, aunque tuvieron algunas complicaciones que las atrasaron con las mezclas.

Laura Zapata estuvo muy atenta a las instrucciones de Paty Navidad, su objetivo era presentar un delicioso y elegante pastel de varios pisos.

Germán Montero y Paco Chacón hicieron una buena mancuerna, lograron preparar buenos rellenos para el pastel.

Por último, Stephanie, Germán y Patricia dieron el toque final al pastel con sus decoraciones, pero los jueces no quedaron convencidos con la estética de los postres que llevaron a la mesa y decidieron calificar por medio de los sabores. Gemán Montero fue el afortunado en subir al balcón.

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Paty Navidad y Stephanie Salas tenían la última oportunidad para convertise en semifinalistas de MasterChef Celebrity, el último reto consistió en cocinar platillos de tornaboda, parecía fácil, pero fue más complicado de lo que esperaban. Stephanie Salas apostó por un pastel azteca, mientras que Paty Navidad se decidió por unos frijoles puercos y chilaquiles, al final la presión y el tiempo no le permitieron hacer dos platillos.

Llegó el momento de la deliberación y antes de anunciar a la eliminada de la noche, algo inesperado sucedió, Aída Cuevas envío un mensaje para despedirse de MasterChef Celebrity por cuestiones de salud. Ante la renuncia de Aída, Matilde abandonó la cocina y Stephanie y Paty quedaron salvadas.

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