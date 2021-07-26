Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Jimena Pérez “La Choco”

MasterChef Celebrity

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Jimena Pérez de Vaca, conocida artísticamente como “La Choco”es originaria de la Ciudad de México.

Nació el 5 de septiembre de 1980.

Es una periodista mexicana que condujo por varios años Ventaneando.

Ha participado en diversos programas como “Qué nos preocupa”, “Motorockr”, “Famosos en Jaque” y ha realizado infinidad de coberturas especiales como en los Juegos Olímpicos de Beijing o la entrega número 81 de los premios Óscar.

También ha sido conductora de “La Voz” y “La Voz Senior” en TV Azteca. Su carisma y personalidad, así como su sazón, serán claves para demostrar quién es en la cocina.

La Choco fue eliminada de la cocina más famosa de México en el programa 11 de MasterChef Celebrity.

Jimena Pérez “La Choco”

Galerías y Notas Azteca UNO