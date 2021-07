MasterChef Celebrity México: Aristeo Cázares va por el título.

El día de ayer, se dieron a conocer los 20 participantes que dejarán el corazón y su buen sazón en la cocina más famosa de México. MasterChef Celebrity reunirá a las celebridades más talentosas para llevarte un programa de primer nivel.

La bellísima Rebecca de Alba es nuestra conductora de MasterChef Celebrity

Rebecca de Alba será la nueva conductora de MasterChef México.

Una de las personalidades que llamó la atención entre el público mexicano fue Aristeo Cázares, quien ganó la segunda temporada de Exatlón.

El practicante de parkour salió de las exigentes tierras de República Dominicana para incursionar en la cocina más querida de México.

MasterChef Celebrity marca el comienzo de una aventura extraordinaria en la vida del querido Red Lion.

“¡Me conocerán en una faceta que no conocían!, Agreguemos el toque extremo y épico a la cocina, aquí vamos de nuevo, una nueva aventura está comenzando”, escribió el atleta en una foto donde presumió su mandil blanco.

Además, el veracruzano pidió a sus 1.1 millones de seguidores en Instagram, algunos consejos para alcanzar la gloria en MasterChef Celebrity.

“MasterChef Celebrity, espero me vaya bien y si me quieren dar consejos de cocina, bienvenidos sean (no es broma, ayúdenme)”, escribió el atleta.

Atletas de Exatlón reaccionan a Aristeo Cázares y su debut en MasterChef Celebrity

Héroes y Titanes se unieron para felicitar a Aristeo Cázares en esta nueva etapa de su vida profesional.

“Todavía me acuerdo cuando hiciste unos chiles rellenos hace algunos años, lo vas a hacer bien”, escribió Ernesto Cázares en la cuenta de su hermano Aristeo.

David Juárez ‘La Bestia’ también aprovechó para sacar su inigualable sentido del humor: “Yo sé cocinar cereal con leche, si gustas te explico cómo hacerlo”, escribió el yucateco.

Marysol Cortés, Yusef Farah, Alejandro Campos y otros queridos atletas de Exatlón, también felicitaron a su gran amigo con emojis y divertidas frases.

Ahora, Aristeo Cázares tiene que demostrar que es un rey en la cocina, tal y como lo hizo en su participación en la edición más exigente Exatlón: Titanes vs Héroes.

