En cada emocionante episodio de MasterChef Celebrity 2023, la competencia alcanza nuevos niveles de intensidad, llevando a los famosos concursantes a superar sus límites culinarios.

Conforme avanza el tiempo, el nivel de habilidad de los participantes crece, convirtiendo la cocina en un auténtico campo de batalla culinaria. Los desafíos se han vuelto más complicados, así como demandantes, desafiando la creatividad y destreza de los concursantes en cada plato que presentan.

Te puede interesar: ¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 30 de julio?

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

En el episodio de este domingo, el reto será aún más desafiante que el de la semana pasada, ya que todos los aspirantes anhelan asegurarse un lugar en la gran final, pero los jueces no van a perdonar nada.

Los famosos tuvieron uno de los retos más complicados desde que llegaron a la cocina de MasterChef Celebrity 2023, ya que por primera ocasión enfrentaron a uno de sus compañeros en un duelo en parejas.

De los ocho sobrevivientes, solo cuatro de ellos tuvieron la oportunidad de subir al balcón. En el primer duelo, Irma logró vencer a Manu Nna, el segundo enfrentamiento, Mónica sorprendió a Romina.

En los otros duelos, Palencia y Fabiola, se impusieron a Gaytán y Cositas, quienes tuvieron que ir al reto de salvación.

Al balcón, únicamente los más talentosos pueden llegar, donde solo los mejores platillos van a lograr subir, ya que los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, están cada semana más exigentes.

¿Quién estuvo en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Pero no todos los días pueden ser de victoria en MasterChef Celebrity 2023. En el desafío de eliminación, la tensión se hace palpable, ya que los concursantes luchan con determinación para evitar enfrentar la posibilidad de dejar la competencia.

En el reto de salvación, la única participante que logró sorprender a los jueces, fue Romina, quien impactó a todos con su platillo. Por lo que al reto de salvación fueron Cositas, Gaytán y Manu Nna.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity México 2023: Conoce al último eliminado de la cocina más famosa de México

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 6 de agosto?

Lamentablemente, uno de los ocho concursantes restantes se verá obligado a despedirse de la cocina de MasterChef Celebrity 2023. ¿Estás listo para descubrir quién dijo adiós a la cocina más famosa de México?

En medio de un desastre en sus últimos dos platillos en la cocina más famosa de todo México, los jueces no tuvieron otra opción, más que eliminar a Cositas, quien tuvo una serie de malas decisiones que no pudo solucionar.