¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 6 de agosto?

En el apasionante mundo de la gastronomía y la competencia culinaria, cada capítulo de MasterChef Celebrity 2023, está lleno de emociones y desafíos que ponen a prueba la destreza, creatividad y pasión de sus talentosos concursantes, pero para uno de los participantes fue su último día en la cocina más famosa de México. Cositas fue la eliminada de este 6 de agosto y con eso, le dice adiós a sus sueños de convertirse en el próximo MasterChef.

¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Los jueces se han propuesto con firmeza elevar el nivel de exigencia para los reconocidos participantes. Cada uno de los famosos se enfrentan a la ardua tarea de mantenerse fuera de la lista de eliminados, en la que ya figuran nombres como Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, el Padre José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge ‘El Travieso’ Arce, Cibernético, Lis Vega, Ivonne Montero y Ana Patricia Rojo, esta última, la más reciente expulsada.

A lo largo de su participación en la cocina más famosa de México, Cositas había sido una de las rivales más fuertes. Sin embargo, este domingo tuvo una de las peores noches, llena de complicaciones y malas decisiones, las cuales la llevaron a ser eliminada de MasterChef Celebrity 2023.

¿Cómo fue la despedida del eliminado?

Mientras los nervios aumentan y las emociones se desbordan, los jueces, siempre imparciales y expertos en el arte de la gastronomía, enfrentarán una difícil decisión: ¿Quién será el próximo famoso en abandonar la competición?

La salida de Cositas, dejó un gran vacío entre sus compañeros, pues nadie la quería ver fuera, por lo que todos fueron a despedirla.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity México 2023: Conoce al último eliminado de la cocina más famosa de México

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023, todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.