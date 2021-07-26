Stephanie Salas Banquells es una cantante y actriz mexicana.

Es originaria de la Ciudad de México y nació el 5 de febrero de 1970.

Nació en una de las familias más famosas del espectáculo en México.

A los 8 años debutó en televisión en el programa de Verónica Castro y en su adolescencia integró el musical Vaselina.

A los 16 participó en su primera telenovela y de allí en adelante ha desarrollado su carrera como cantante y actriz de televisión y teatro en reconocidas series, telenovelas y obras teatrales.

Viene decidida a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.