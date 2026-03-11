La Velada del Año VI de Ibai: ¿Quiénes son los mexicanos favoritos para ganar?

El reconocido influencer español, Ibai Llanos, anunció oficialmente los enfrentamientos de boxeo que conformarán su ansiada La Velada del Año número 6. Tras el éxito de las ediciones anteriores, Ibai ya confirmó fecha, hora y las personalidades más reconocidas de internet que se subirán al ring: desde creadores de contenido e influencers hasta cantantes y periodistas.

Sin embargo, en esta edición, los mexicanos estarán muy bien representados, con dos figuras femeninas que se perfilan como las grandes favoritas para ganar en sus respectivos combates. El próximo combate de artistas será el Ring Royale, conoce los detalles.

¿Cuáles son los combates confirmados en La Velada del Año 6?

Edu Aguirre vs. Gastón Edul (duelo de periodismo deportivo)

Fabiana Sevillana vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Samy Rivers vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Fernanfloo vs. Plex (El combate de leyendas)

Illojuan vs. The Grefg

¿Quién es Natalia MX?

Natalia García, mejor conocida en el mundo del streaming como Natalia MX, es una de las apuestas más fuertes de la delegación mexicana. Reconocida por su papel fundamental como presidenta de Cuervos en la Queens League Américas.

Con 25 años de edad (nacida el 1 de abril de 2000), se enfrentará a Clersss. A pesar de la competitividad de su oponente, la comunidad sitúa a Natalia como la favorita para alzarse con la victoria gracias a su disciplina deportiva y mentalidad ganadora.

¿Quién es Samy Rivers?

La participación de Samy Rivers es, sin duda, uno de los platos fuertes de la noche. En esta ocasión, la regiomontana se enfrentará a Roro, la celebridad española que ganó popularidad masiva en TikTok por sus detalladas recetas de comida.

Samantha Treviño Rivera, conocida mundialmente como Rivers, nació en Monterrey, Nuevo León, en 1998. Su fama, cimentada en Twitch y YouTube, la ha llevado a ser una de las creadoras más influyentes del habla hispana. Lo que hace especial este combate es que Rivers se convierte en una de las figuras más destacadas de la cartelera, ya que esta es su tercera edición de participación, aportando una experiencia y una técnica que pocas veces se ve en creadores que debutan en el boxeo.

¿Cuándo y dónde es La Velada del Año 6?

La Velada del Año VI (6) se llevará a cabo el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

