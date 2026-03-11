7 diseños de uñas negras para primavera 2026; son aesthetic, discretas y fáciles de combinar para quienes aman lo dark

La temporada primaveral no es exclusiva de los colores claros ni los tonos vibrantes. Si tú siempre prefieres una manicura dark, te encantará ver que hay muy diversos diseños de uñas negras para primavera 2026; tienen flores, mariposas o diseños abstractos muy hermosos.

Una ventaja para quienes prefieren los tonos oscuros o el 'total black' consiste en que estas opciones resultan mucho más fáciles de combinar o incluso más discretas en ambientes de oficina.

7 ideas de uñas negras para primavera 2026

1. Con flores delicadas

Comenzamos con un diseño que tiene una base oscura, pero una decoración bastante romántica. Se trata de flores tenues con un ligero toque metalizado, y en diferentes colores. No contrasta demasiado y se ve muy bonito.

2. En uñas cortas

|Crédito: Instagram. @honeybeenaildesign

Aquí tenemos otro diseño floral un poco más sencillo, pero no por eso menos hermoso. Las flores tienen tonos más vivos, aunque presentes al mínimo; los trazos no son tan estilizados, sino desenfadados y divertidos.

3. Con transparencia

|Crédito: Instagram. @yanpaintsnails

No necesariamente la superficie de la uña debe cubrirse con negro. Aquí el tono sólido solo está presente en el contorno y en los dibujos de tallos, pero el resto de la uña tiene una transparencia que da un look parecido al de las medias.

4. Uñas negras para primavera, con toques dorados

|Crédito: Instagram. @bees.knees.nails

Un detalle aparentemente sencillo, como un "marco" dorado con líneas delgaditas rodeando los dibujos de flores, pueden transformar por completo el diseño de manicure.

5. Tipo lencería

|Crédito: Instagram. @nailed_it_han

En estas uñas negras para primavera 2026 tenemos otro ejemplo de cómo puede crearse el sensual efecto de lencería en un manicure y, al mismo tiempo, ir muy acorde con la temporada.

6. Puntas negras

Aquí tenemos un diseño mucho más discreto, pues únicamente las puntas de las uñas van de color negro. Para darle el toque primaveral se agregó una florecita en tono claro en cada uña.

7. Uñas de mariposa

|Crédito: Instagram. @emilia_rose_beauty

Además de las flores, las mariposas son un clásico para el manicure de primavera. En esta idea podemos ver cómo se aplicó el color negro y un efecto tornasol para dar forma a unas bellísimas alas de mariposa.