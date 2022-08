Tatiana y los chefs adelantan las sorpresas de MasterChef Celebrity.

La Chef Betty nos contó qué podemos esperar de MasterChef Celebrity.

Los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity no quieren resultar quemados en el más amplio sentido de la palabra y para ello se previnieron tomando clases de cocina e incluso trabajando en restaurantes, así lo reveló la chef Betty Vázquez.

“Yo creo que después de 11 temporadas que la familia mexicana nos ha estado viendo, ya sabían a lo que venían. Yo creo que más de uno se fue a clases... sabemos de dos o de tres que se metieron a trabajar a restaurantes para saber la rigidez y compromiso de los restauranteros para sacar un plato adelante”, contó a este programa.

Pero por más famosos que sean, esto es lo que les espera de parte del exigente chef Pablo Albuerne : “No conozco a ninguno, son personas y punto. No son famosos para mí, no conozco sus carreras y por lo tanto me ponen en una posición neutral... el casting es increíble”.

El chef José Ramón Castillo calificó esta temporada como una de las mejores: “Todo va a cambiar, le estamos dando una vuelta completamente distinta. Para mí es la mejor temporada en la que he estado”

Por su parte, Tatiana se dijo lista para esta edición: “Está increíble esta temporada, nos hemos divertido muchísimo y hemos sufrido también. Hay drama, hay de todo”.

MasterChef Celebrity dará inicio el próximo domingo 21 de agosto a las 8:00 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Ellos son los participantes de MasterChef Celebrity 2022

Margarita La Diosa de la Cumbia, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos, Alan Ibarra, Nadia López Ayuso, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta, Verónica Del Castillo, Francisco Gattorno, Macky González, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno buscarán ganar MasterChef Celebrity 2022.

