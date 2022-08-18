Placido Domingo habría sido parte de una secta sexual en Argentina.

En Argentina estalló un escándalo. Se trata del destape de la llamada secta de Villa Crespo, que a tráves de la fachada de una escuela de yoga fundada en Buenos Aires hace casi 30 años, ofrecía servicios sexuales a personajes prominentes, entre ellos a Placido Domingo, según apuntan las investigaciones que medios locales y la Policía Federal Argentina han realizado hasta ahora y que han conducido a la detención de al menos 24 involucrados, incluido su fundador Juan Percowicz de 84 años de edad.

La presunta relación de Domingo con Juan fue establecida gracias a la filtración de diversos audios: uno de estos en abril pasado donde se oye al español pactar un encuentro con una mujer apodada Mendy, a quien le da indicación de cómo llegar a su habitación sin ser descubierta.

En otro audio, Mendy presuntamente informa a Juan entre risas burlonas que ya pactó el encuentro con Placido: "Ya me llamó para que esta noche me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta".

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Así han sido los escándalos de Placido Domingo

No es la primera vez que Placido Domingo se ve involucrado en una polémica de tipo sexual, pues en el año 2019 el Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos realizó una investigación por acoso sexual y discriminación que lo obligó a ofrecer disculpas a todas las mujeres afectadas por su proceder.

En cuanto al funcionamiento de la secta argentina se afirma que esta reclutó y sometió a cientos de personas que deseosas de desarrollar su potencial a través de la practica del yoga terminaron estafadas, manipuladas, despojadas financieramente y hasta prostituidas.

Se afirma que la organización facturaba cerca de 500 mil dólares mensuales por todos los negocios que realizó bajo su fachada, supuestamente tendiendo redes hasta en Estados Unidos.

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