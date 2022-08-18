Sergio Mayer rompe el silencio y le responde a Natalia Subtil.

Sergio Mayer, responde a las acusaciones de Natalia Subtil, la madre de su nieta Mila sobre qué su hijo Sergio Mayer Mori se ha desatendido completamente de su hija desde que se fue a vivir a Barcelona y que no aporta económicamente nada para la manutención de la menor.

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Mira, mi hijo llegó ayer y ayer mismo, fue a ver a su hija y estuvo con ella y pasó toda la tarde con ella, la niña creo que ahí lo vieron como lo quiere, cómo se llevan bien

Natalia, no sé cuál sea el problema, qué es lo que quiere, me bloqueo, no me permite ver las redes de mi nieta, lo cual me parece fuera de contexto porque no tiene nada que ver una cosa con la otra

Sergio Mayer afirmó que siempre ha visto por la menor y, habló de un proyecto en el que Natalia Subtil los dejó plantados.

Además, si alguien la ha apoyado y ha estado al pendiente de ella y creo que ustedes la han visto, y tarde o temprano va a salir el proyecto por el cual nos dejó ahí votados, se perdió mucho dinero, pero yo con mi nieta, siempre que pueda voy a estar al pendiente de ella por amor, porque la adoro, porque es lo máximo, pero nada más

Lamento mucho que esté pretendiendo y utilizando los medios de comunicación en un tema tan personal y, además, victimizándose por el tema de ser mujer, no sé vale, es una mujer como ella mismo lo dijo de 34/35 años que tiene un compromiso, una responsabilidad de buscar trabajo. Y, no es hablar mal de las mujeres, al contrario, hay que ser objetivos, porque si hubiera algo que no está de acuerdo, porque no va con las autoridades, si me explico

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Por qué el estar constantemente presionando a través de los medios de comunicación y por qué estar presionando y chantajeando con la niña, eso no está correcto

Sergio Mayer aseguró que no tiene nada que reclamarle.

Y, dejó claro qué Natalia no tiene por qué reclamarle directamente nada a él, puesto que él sin ser el responsable de la menor ha visto por ella desde que nació.