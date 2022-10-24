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FOTOS | Cocina al azar y magia en MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades en una noche de casino y juegos de azar en MasterChef Celebrity.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Tatiana luce espectacular esta semana para recibir una noche de casino, magia y azar en la cocina más famosa.
Llegó el momento de jugar con la suerte, las celebridades tendrán que ganar su proteína con este divertido juego.
Jack Fox es el encargado de repartir las cartas en esta noche de casino para conseguir las proteínas.
Arturo López Gavito obtuvo la inmunidad en el programa pasado, por eso está muy cómodo en el balcón.
Ahora jugaremos con los dados para repartir los acompañamientos de los platillos.
Karla ganó dos proteínas en el juego de casino, pero ella decidió sólo cocinar con un riquísimo New York.
Por otro lado, Alejandra ganó una falta y realizará un guisado con el que pretende ganar el reto y subir al balcón.
Comienza el tiempo para el primer reto, Marcello cocinará un Rib Eye para degustar a nuestros chefs.
Alejandra no pudo ganar ningún acompañamiento, por eso tendrá que esperar y preparar un exquisito Sirloin.
Mauricio se cortó el dedo con la canasta de los acompañamientos, nadie podía creer esta situación tan vergonzosa.
El reto terminó y Alejandra T ganó a mejor platillo, con esto sube en automático al balcón.
La suerte juega de nuevo en la cocina de MasterChef, Jack Fox sacará pelotas para armar a los equipos.
La Loba tuvo que cocinar solo en este Reto de Salvación, la suerte jugó a su favor y consiguió la proteína que queria.
Karla no está teniendo una buena actitud frente a Lorena Herrera y Alejandra, ¿podrán superar el reto y salvarse?
Alejandra está conservando la calma frente al desastre que está generando su equipo y el choque de egos.
Marcello está muy bien organizado con su equipo y están dispuestos.
El equipo de nuestra bella Talina, está realizando unos ricos dedos de queso y aros de cebolla.
Manos arriba, el Reto de salvación ha terminado, los equipos pasarán al frente para que los chefs degusten sus platillos.
Mauricio, Marcello, Talina y Carlos prepararon dedos de queso y aros de cebolla empanizados.
Lorena, Alejandra y Karla nos deleitaron con unas ricas costillas bbq y unas papas al horno.
Ricardo, %22La Loba%22 decidió conquistar a los chefs con unos boneless, momento muy divertido en la cocina de MasterChef Celebrity.
El equipo ganador fue el de Lorena, Karla y Alejandra, este platillo conquistó a nuestros chefs de principio a fin.
Llegó el momento del reto de eliminación, Marcello, Mauricio, Margarita, Carlos, Talina y Ricardo dejarán todo.
La dinámica era sencilla, girar la ruleta para obtener una proteína, Margarita obtuvo huachinango.
Marcello pasó al frente y tras girar la ruleta obtuvo su peor pesadilla, ¡Sardinas!.
Mauricio obtuvo una proteína muy difícil, Pork Belly, ¿podrá lograr un platillo cautivador?
Margarita no quiere abandonar la cocina más famosa de México y realizará un huachinango a la naranja.
Mauricio está batallando con su platillo, pero está súper seguro de que logrará un gran resultado para los chefs.
Talina recordó a su ex suegra con un platillo francés de alta cocina, ¿cautivará a los chefs?
La eliminada de la noche es Margarita “La Diosa de la Cumbia”, no tuvo una buena noche y se despide de MasterChef Celebrity.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Tatiana luce espectacular esta semana para recibir una noche de casino, magia y azar en la cocina más famosa.
Llegó el momento de jugar con la suerte, las celebridades tendrán que ganar su proteína con este divertido juego.
Jack Fox es el encargado de repartir las cartas en esta noche de casino para conseguir las proteínas.
Arturo López Gavito obtuvo la inmunidad en el programa pasado, por eso está muy cómodo en el balcón.
Ahora jugaremos con los dados para repartir los acompañamientos de los platillos.
Karla ganó dos proteínas en el juego de casino, pero ella decidió sólo cocinar con un riquísimo New York.
Por otro lado, Alejandra ganó una falta y realizará un guisado con el que pretende ganar el reto y subir al balcón.
Comienza el tiempo para el primer reto, Marcello cocinará un Rib Eye para degustar a nuestros chefs.
Alejandra no pudo ganar ningún acompañamiento, por eso tendrá que esperar y preparar un exquisito Sirloin.
Mauricio se cortó el dedo con la canasta de los acompañamientos, nadie podía creer esta situación tan vergonzosa.
El reto terminó y Alejandra T ganó a mejor platillo, con esto sube en automático al balcón.
La suerte juega de nuevo en la cocina de MasterChef, Jack Fox sacará pelotas para armar a los equipos.
La Loba tuvo que cocinar solo en este Reto de Salvación, la suerte jugó a su favor y consiguió la proteína que queria.
Karla no está teniendo una buena actitud frente a Lorena Herrera y Alejandra, ¿podrán superar el reto y salvarse?
Alejandra está conservando la calma frente al desastre que está generando su equipo y el choque de egos.
Marcello está muy bien organizado con su equipo y están dispuestos.
El equipo de nuestra bella Talina, está realizando unos ricos dedos de queso y aros de cebolla.
Manos arriba, el Reto de salvación ha terminado, los equipos pasarán al frente para que los chefs degusten sus platillos.
Mauricio, Marcello, Talina y Carlos prepararon dedos de queso y aros de cebolla empanizados.
Lorena, Alejandra y Karla nos deleitaron con unas ricas costillas bbq y unas papas al horno.
Ricardo, %22La Loba%22 decidió conquistar a los chefs con unos boneless, momento muy divertido en la cocina de MasterChef Celebrity.
El equipo ganador fue el de Lorena, Karla y Alejandra, este platillo conquistó a nuestros chefs de principio a fin.
Llegó el momento del reto de eliminación, Marcello, Mauricio, Margarita, Carlos, Talina y Ricardo dejarán todo.
La dinámica era sencilla, girar la ruleta para obtener una proteína, Margarita obtuvo huachinango.
Marcello pasó al frente y tras girar la ruleta obtuvo su peor pesadilla, ¡Sardinas!.
Mauricio obtuvo una proteína muy difícil, Pork Belly, ¿podrá lograr un platillo cautivador?
Margarita no quiere abandonar la cocina más famosa de México y realizará un huachinango a la naranja.
Mauricio está batallando con su platillo, pero está súper seguro de que logrará un gran resultado para los chefs.
Talina recordó a su ex suegra con un platillo francés de alta cocina, ¿cautivará a los chefs?
La eliminada de la noche es Margarita “La Diosa de la Cumbia”, no tuvo una buena noche y se despide de MasterChef Celebrity.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Tatiana luce espectacular esta semana para recibir una noche de casino, magia y azar en la cocina más famosa.
Llegó el momento de jugar con la suerte, las celebridades tendrán que ganar su proteína con este divertido juego.
Jack Fox es el encargado de repartir las cartas en esta noche de casino para conseguir las proteínas.
Arturo López Gavito obtuvo la inmunidad en el programa pasado, por eso está muy cómodo en el balcón.
Ahora jugaremos con los dados para repartir los acompañamientos de los platillos.
Karla ganó dos proteínas en el juego de casino, pero ella decidió sólo cocinar con un riquísimo New York.
Por otro lado, Alejandra ganó una falta y realizará un guisado con el que pretende ganar el reto y subir al balcón.
Comienza el tiempo para el primer reto, Marcello cocinará un Rib Eye para degustar a nuestros chefs.
Alejandra no pudo ganar ningún acompañamiento, por eso tendrá que esperar y preparar un exquisito Sirloin.
Mauricio se cortó el dedo con la canasta de los acompañamientos, nadie podía creer esta situación tan vergonzosa.
El reto terminó y Alejandra T ganó a mejor platillo, con esto sube en automático al balcón.
La suerte juega de nuevo en la cocina de MasterChef, Jack Fox sacará pelotas para armar a los equipos.
La Loba tuvo que cocinar solo en este Reto de Salvación, la suerte jugó a su favor y consiguió la proteína que queria.
Karla no está teniendo una buena actitud frente a Lorena Herrera y Alejandra, ¿podrán superar el reto y salvarse?
Alejandra está conservando la calma frente al desastre que está generando su equipo y el choque de egos.
Marcello está muy bien organizado con su equipo y están dispuestos.
El equipo de nuestra bella Talina, está realizando unos ricos dedos de queso y aros de cebolla.
Manos arriba, el Reto de salvación ha terminado, los equipos pasarán al frente para que los chefs degusten sus platillos.
Mauricio, Marcello, Talina y Carlos prepararon dedos de queso y aros de cebolla empanizados.
Lorena, Alejandra y Karla nos deleitaron con unas ricas costillas bbq y unas papas al horno.
Ricardo, %22La Loba%22 decidió conquistar a los chefs con unos boneless, momento muy divertido en la cocina de MasterChef Celebrity.
El equipo ganador fue el de Lorena, Karla y Alejandra, este platillo conquistó a nuestros chefs de principio a fin.
Llegó el momento del reto de eliminación, Marcello, Mauricio, Margarita, Carlos, Talina y Ricardo dejarán todo.
La dinámica era sencilla, girar la ruleta para obtener una proteína, Margarita obtuvo huachinango.
Marcello pasó al frente y tras girar la ruleta obtuvo su peor pesadilla, ¡Sardinas!.
Mauricio obtuvo una proteína muy difícil, Pork Belly, ¿podrá lograr un platillo cautivador?
Margarita no quiere abandonar la cocina más famosa de México y realizará un huachinango a la naranja.
Mauricio está batallando con su platillo, pero está súper seguro de que logrará un gran resultado para los chefs.
Talina recordó a su ex suegra con un platillo francés de alta cocina, ¿cautivará a los chefs?
La eliminada de la noche es Margarita “La Diosa de la Cumbia”, no tuvo una buena noche y se despide de MasterChef Celebrity.

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