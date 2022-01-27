Ya hay fecha para el estreno de MasterChef Junior 2022.

Ya está todo listo para el estreno de MasterChef Junior 2022 este 25 de febrero a las 7:30 p.m. por Azteca UNO, donde la cocina más famosa de México reunirá a los más pequeños y talentosos cocineros del país.

Tras vivir varias experiencias con adultos y más recientemente con celebridades, esta vez nuestro reality show apuesta de nuevo por los niños, mismos que están ansiosos por mostrarle su talento al público y a nuestros exigentes jueces.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Germán Montero se convierte en el ganador.

Tatiana conducirá MasterChef Junior 2022

Muy acorde a los cocineros que nos acompañarán en la cocina más famosa de México, en esta ocasión Tatiana será la conductora, quien en cada capítulo nos introducirá al fascinante mundo de la cocina a través de la señal de Azteca UNO.

“Es una emoción muy grande volver a la tele como conductora de un programa que es el más visto de toda América Latina y de todo el mundo. Es un programazo que todo el mundo está esperando”, dijo 'La Reina de los niños' a Venga la Alegría hace unos días.

La cantante dijo estar muy emocionada de ser la conductora, de apapachar a los niños, de conocerlos y estar en las grabaciones del reality show que conmocionará a México como suele ser en cada temporada.

“Son 20 participantes de todo México y feliz de que se le dé importancia a esta gran carrera que es ser chef, cocinar es parte de nuestra cultura mexicana y qué bonito que los niños ya tengan ese don y cariño por el arte culinario”, añadió.

¿Cuándo se estrena MasterChef Junior 2022?

Recuerda que el próximo 25 de febrero tienes una cita con Azteca UNO, pues a las 7:30 p.m. vivirás el estreno de MasterChef Junior 2022.

También podría interesarte: MasterChef Celebrity: Así apoya Michelle Salas a su mamá en la final.