12 años

Estado de México

El niño con el mejor rap para improvisar en la cocina.

De personalidad alegre e inquieta.

Le encanta rapear y disfruta de los deportes extremos.

Aprendió a cocinar a los diez años a través de videos.

Le gusta preparar y probar platillos “chidos”, como dice él. Su especialidad es el arroz.

Sabe trabajar en equipo, aunque prefiere trabajar solo. Se considera un líder nato y le agrada dar órdenes.

Para él la cocina significa cultura, porque a través de la comida se conocen los países.

