Alan
MasterChef Junior
12 años
Estado de México
El niño con el mejor rap para improvisar en la cocina.
De personalidad alegre e inquieta.
Le encanta rapear y disfruta de los deportes extremos.
Aprendió a cocinar a los diez años a través de videos.
Le gusta preparar y probar platillos “chidos”, como dice él. Su especialidad es el arroz.
Sabe trabajar en equipo, aunque prefiere trabajar solo. Se considera un líder nato y le agrada dar órdenes.
Para él la cocina significa cultura, porque a través de la comida se conocen los países.