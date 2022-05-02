MasterChef Junior: América se despide de la cocina.

Masterchef comenzó con un toque de magia, donde Tatiana convirtió a los chefs en unas increíbles y divertidas marionetas que sorprendieron a los chefcitos que semana a semana dan lo mejor de sí para preparar verdaderas exquisiteces que deleiten el paladar de los jueces, no obstante, los primeros cinco minutos de mercado fue un verdadero dolor de cabeza para muchos, ya que no tenían ni idea del plato favorito que iban a cocinar para sus amigos.

Posteriormente, Tatiana les indicó que únicamente tendrían 60 minutos para preparar todo y sorprender a los chefs, quienes únicamente seleccionarían cinco platillos; sin embargo, hubo algunas complicaciones a lo largo del tiempo, principalmente cuando Germán rompió uno de los frascos de harina al intentar destaparla, sin mencionar que Renée sufrió una pequeña quemadura, mientras que a Alán se le secó la carne.

Las grandes sorpresas de la noche llegaron cuando los chefs sorprendieron a los pequeñines con las llamadas de sus mejores amigos y amigas.Uno de los momentos chuscos, llegó cuando enlazaron a Zoe con su amigo Mateo, a quien le preparaba un exquisito pollo con mole, pero él respondió que no le gustaba el mole sino la pizza.

Te puede interesar: MasterChef Junior cambia de horario: ¿Cuándo y a qué hora ver?

¡Los aspirantes ya no pueden bajar el nivel y la competencia en la cocina más famosa cada vez es más reñida! 🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳🔥



𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢 en vivo y 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦 → https://t.co/qGfkpMuNRy Te leemos con #MasterChefJunior pic.twitter.com/VId0FJMsnd — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Jᴜɴɪᴏʀ (@MasterChefMx) May 2, 2022

Xavi sube al balcón de Masterchef Junior

Los cinco platillos que seleccionaron los chefs fueron los de América, Sofi, Xavi, Naty, a quienes les fue bastante bien, no así a Zoe, ya que su pollo estaba crudo. Al final, los chefs decidieron que Xavi subiera al balcón y se librara del Reto de Eliminación de Masterchef Junior.

Reto de salvación

Pero la cosa no terminó ahí, pues todavía faltaba el Reto de Salvación, para ello, los chefcitos tenían que elegir un sombrero y cada uno contenía una proteína diferente para preparar sus platillos, como cocodrilo, avestruz, acociles, búfalo, anguila, ancas de rana, rata de campo y perdiz. Afortunadamente para Germán, Xavi lo salvó del reto y lo llevó consigo al balcón.

Los pequeños batallaron un poco con las proteínas y sus platillos, al final, salieron adelante gracias a sus dotes culinarios y maestría para la cocina, pero el camino para América poco a poco se fue definiendo y lo peor llegó cuando presentó su rata zacatecana, desafortunadamente su emplatado no fue el mejor ya que las patas y garras sobresalían del bowl, fue ahí cuando la pequeña participante se quebró y soltó en llanto al creer que las cosas no se le estaban dando dentro de la competencia.

¡Al parecer unos están felices y otros no tanto con lo que encontraron debajo de los sombreros! 😈🎩🔥✨



𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢 en vivo y 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦 → https://t.co/qGfkpMuNRy Te leemos con #MasterChefJunior pic.twitter.com/6qgXEImbdi — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Jᴜɴɪᴏʀ (@MasterChefMx) May 2, 2022

Por último, los chefs deliberaron quiénes serían los aspirantes que subirían al balcón. Naty fue la primera, seguida de Sofi, quien desató la polémica entre los aspirantes y provocó el llanto de Esaú que creía que su plato había sido mejor.

El adiós de América de Masterchef Junior

Al final, Zoe, Esaú, América, Renée, Carlos y América se enfrentaron en el Reto de Eliminación con ayuda del chef Irving Quiroz, quien les mostró cómo preparar macarrones franceses, no obstante, los aspirantes tenían que prepararlos rellenos, y así fue, pero no a todos les fue tan bien pese al apoyo de los chefs, pues mientras unos estaban más que listos, a otros el tiempo se los comió, afortunadamente todos terminaron en tiempo y forma.

Los chefs fueron despiadados con los aspirantes, Carlos fue el primero y la libró por poco, incluso rompió en llanto, Zoe fue la siguiente y tampoco la pasó bien en la caja; sin embargo, Renée obtuvo buenas críticas por el sabor de sus macarrones, no así por la presentación. Alan fue el siguiente, pero sus macarrones no tuvieron el sabor esperado, luego tocó el turno de América, a quien le dio pánico escénico y se le olvidaron los ingredientes de su postre y recibió algunas críticas de los chefs, por último, Esaú fue el que mejores comentarios recibió y el que mejor librado salió. Al final, América terminó abandonando la competencia por decisión de los chefs y abandonó la competencia con la frente en alto.

