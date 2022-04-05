MasterChef Junior cambia de horario: ¿Cuándo y a qué hora ver?

En TV Azteca siempre estamos pendientes de lo que el público dice, así que porque tú lo pediste y escuchando las redes sociales, MasterChef Junior, uno de los programas más queridos de Azteca UNO, cambia de horario.

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Los pequeños cocineros de MasterChef Junior nos han sorprendido semana tras semana con su esmero y deliciosas creaciones en la cocina más famosa de México.

Nuestros queridos chefs Betty, JoséRa y Franco también han apoyado a los concursantes para cumplir sus sueños de convertirse en los cocineros más destacados.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver MasterChef Junior?

Ahora podrás disfrutar de MasterChef Junior todos los domingos a las 6:00 de la tarde por nuestra señal de Azteca UNO. Acompaña a los cocineros en su paso por la cocina para brillar en la temporada más divertida de nuestro reality show.

Por si fuera poco, nuestra querida Tatiana también ha dado de qué hablar con su talento para la conducción, ternura con los participantes y con sus coloridos atuendos que sorprenden episodio con episodio.

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