¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el estreno de MasterChef Junior?

Este viernes 25 de febrero de 2022 abrimos las puertas de MasterChef Junior en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Acompaña a nuestros queridos jueces Franco Noriega, JoséRa Castillo y nuestra querida chef Betty para ver a los pequeñitos cocineros preparar deliciosos platillos.

Nuestros queridos Diego y Alana, ganadores de anteriores temporadas de MasterChef Junior, acompañarán a los participantes capturando sus mejores momentos para TikTok y otras redes sociales.

Y no se diga la presencia de la Bebeshita, quien con su carisma y ocurrencias, logrará conquistar el corazón de todo México.

Te puede interesar: Tatiana es la nueva conductora de MasterChef Junior.

¿A qué hora ver en VIVO MasterChef Junior?

El estreno de MasterChef Junior es este viernes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO y nuestro sitio web oficial.

Únete a la conversación con el hashtag #MasterChefJunior para compartir los memes más divertidos, porras a los pequeñitos participantes y expresar cuáles son tus momentos favoritos del gran estreno de MasterChef Junior.

Esta temporada será una de las más especiales, pues contaremos con la presencia de Tatiana en la conducción.

La también conocida como Reina de los Niños llenará de ternura, sonrisas y estilo el programa de cocina número uno de México.

Ha llamado la atención la participación de Germán Jr., hijo de Germán Montero, quien se alzó con el título de campeón en la primera edición de MasterChef Celebrity.

Tenemos una cita esta misma noche por Azteca UNO para ver una de las ediciones más esperadas en la historia de MasterChef Junior.

También te puede interesar: ¿Cuál será el papel de todos nuestros jueces en MasterChef Junior?