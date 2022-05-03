¿Cuál es el nuevo horario de MasterChef Junior?

La querida chef Betty visitó nuestro foro de Ventaneando para revelar que MasterChef Junior cambia de horario los domingos a las 8:00 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Respecto a los participantes más talentosos y pequeñitos del reality show, esto comentó.

"Son niños revolucionarios, muy maduros para la edad que tienen. Yo veo niños más preparados que tienen menos miedo entran a la cocina. Son niños más ciberneticos", reveló a este programa.

No todo es miel sobre hojuelas, pues la chef Betty sufre cuando un pequeñito queda eliminado.

"Los niños tienen capacidad de hacer drama 10 minutos, pero luego vuelven a ser niños. Tenemos un espacio muy cercano para decirles por qué perdieron, el niño entiende y lo más hermoso es que te abrazan con agradecimiento sincero", dijo.

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La chef Betty revela más detalles de MasterChef Junior

Una de las chefs más queridas de México cumple 10 temporadas en el reality show de cocina más famoso del mundo, así es MasterChef.

"Llevo 10 temporadas que significan mucho para mí, un cambio radical en mi vida personal y profesional. Tengo agradecimiento infinito que es de punta a punta" , declaró a este programa.

La famosa chef confesó que MasterChef fue su incursión a la televisión y le cambió la vida para siempre: "Me dijeron 'ya estás adentro, te queremos el jueves' y empecé un viaje maravilloso", dijo a Ventaneando.

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