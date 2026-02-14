Las 5 peleas más intensas que sacudieron la cocina de MasterChef

MasterChef México nos ha regalado grandes momentos culinarios, pero también escenas que han generado polémicas a lo largo de varias temporadas. Los encuentros entre participantes han subido la tensión, generando debate entre los fans. A continuación, te recordamos algunas de las peleas que han marcado a la cocina más famosa del país.

Plutarco Haza vs. Zahie Téllez: Acusaciones de malos tratos

Dentro de MasterChef Celebrity México, el actor Haza, generó comentarios al acusar a la chef Zahie Téllez de malos tratos tanto dentro como fuera de cámara. De acuerdo con lo señalado por Téllez, el chef mostró comportamientos agresivos, lo que dividió opiniones en redes sociales.

5 peleas polémicas de Masterchef que pusieron en tensión a todo el público

Yanin Campos y la confrontación con el chef Benito Molina

En otra de las ediciones, Yanin Campos protagonizó un momento de tensión con el chef Benito Molina, esto debido a un desacuerdo sobre la preparación de frijoles perritos durante una de las competencias. El intercambio de opiniones fue intenso y generó opciones divididas tanto en los seguidores como en el resto de los competidores.

Regina López vs. Patricia Gallo: Una rivalidad que explotó

Así mismo, en otra de las ediciones, Regina López y Patricia Gallo protagonizaron un conflicto muy comentado. Pues Regina, como capitana de un reto de equipos, decidió no elegir a Patricia como parte de su equipo, lo que desató un choque verbal.

Stephanie Salas vs. Laura Zapata

Una de las confrontaciones más recordadas ocurrió entre Stephanie Salas y Laura Zapata, esto cuando las participantes tuvieron que trabajar en equipo. El conflicto se originó porque Zapata usa harina de pastel para hacer tortillas durante un reto, lo que molestó a Salas, quien le pidió cambiar la práctica, provocando una discusión.

Poncho Cadena vs. “Travieso” Arce

De nueva cuenta, durante una de las temporadas de MasterChef Celebrity, el Chef Poncho Cadena protagonizó un momento de alta tensión junto al boxeador Jorge “Travieso” Arce, esto debido a las constantes bromas y burlas del deportista hacia compañeros y jueces.

Dentro de MasterChef México, la tensión se lleva al límite y las rivalidades son parte de la contienda, formando parte de todo lo que ha vuelto a este reality de cocina uno de los favoritos y más queridos por todos los mexicanos.