Rumbo a MasterChef 2026: Los ganadores internacionales que dejaron huella en la cocina mundial

MasterChef a lo largo de los años ha tenido múltiples ediciones en gran parte del mundo y si te preguntabas: ¿Quiénes han sido los ganadores más recientes en otros países?, aquí te presentamos a los campeones del reality culinario alrededor del mundo.

Ahora lee: MasterChef 24/7 abre casting en México: así puedes formar parte del reality culinario más famoso

Ganadores recientes de MasterChef por país: Australia, México, España e India (2024-2025)

Australia – MasterChef Australia 2024

En Australia, la ganadora de MasterChef Australia fue Nat Thaipun, quien obtuvo la victoria en la temporada 16 en el año 2024, en un encuentro cerrado pero destacando al final y llevándose el honroso reconocimiento.

Reino Unido – Celebrity MasterChef 2024

Para la edición de Reino Unido, el título de Celebrity MasterChef Champion 2024, Vito Coppola fue quien se impuso ante todos, demostrando una clara habilidad y presencia en la cocina.

España – MasterChef España edición 13

Gabriela Hinojosa fue la chef que se coronó como la ganadora de MasterChef España en su temporada 13, quien además fue reconocida por las fans de la máscara, ya que ganó el título mientras estaba embarazada.

México – MasterChef Celebrity México: Generaciones 2025

Para MasterChef Celebrity México Generaciones de 2025, fue Daniel “Dani” Valle quien se consagró como ganador, destacando entre sus compañeras por su crecimiento y destreza culinaria.

India – MasterChef India: Temporada 8

MasterChef India, en su octava temporada, tuvo como gran ganador a Mohammed Ashiq, quien se coronó como el gran campeón.

Estos son algunos de los ganadores que ha tenido MasterChef a lo largo de todo el mundo, demostrando por qué este reality de cocina es uno de los más vistos y queridos.