3 tipos de hamburguesas deliciosas para una comida familiar al estilo MasterChef 24/7

Compartir momentos en familia es una oportunidad que nunca se debe desaprovechar y qué mejor que hacerlo comiendo delicioso con platillos especiales. Una de las opciones que es la favorita de chicos y grandes, son las hamburguesas, que tienen un sabor inigualable por todos sus complementos y que tal como mostraron los cocineros de MasterChef 24/7, se puede hacer con diferentes proteínas, no solo con carne de res para probar nuevas combinaciones.

3 proteínas que quedan muy bien con las hamburguesas al estilo MasterChef 24/7

Hamburguesas de pollo . Si ya te aburriste de la carne de siempre, prueba con unas ricas hamburguesas de pollo con consistencia jugosa y textura suave . La pieza ideal para esta versión es la pechuga, ya sea en milanesas o molida para armar tus propios medallones. Condimenta con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. También puede ir solamente a la plancha o empanizada para un toque más "crunchy". Las hamburguesas de pollo son una receta fácil y muy rica|ESPECIAL

Hamburguesas "mar y tierra" . Para los que son fanáticos de las combinaciones inesperadas pero súper deliciosas, están las hamburguesas estilo "mar y tierra", que como su nombre lo dice, fusionan dos tipos de ingredientes en la parte de la proteína y que es uno de los estilos preferidos para los participantes de MasterChef 24/7



. Para los que son fanáticos de las combinaciones inesperadas pero súper deliciosas, están y que es Hamburguesas de lentejas. Las hamburguesas también son aptas para vegetarianos y solo hace falta ponerse creativos para sustituir la carne con ingredientes que sean igual de llenadores y nutritivos. Un ejemplo son las lentejas, que solo hay que poner a hervir y luego pasar por la licuadora con cilantro, cebolla, ajo y jitomate para poder preparar ricos medallones.

Las hamburguesas de lentejas son una receta deliciosa|Canva

Estas son solo algunas de las opciones que hay para transformar unas hamburguesas clásicas en un platillo exquisito para disfrutar con amigos y personas especiales. Y una ventaja que tienen este tipo de recetas, es que basta con ponerse un poco creativo en las combinaciones para encontrar nuevos sabores.