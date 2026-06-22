3 rellenos deliciosos para preparar burritos, el platillo que salvó a Carmen de la eliminación en MasterChef 24/7
Si quieres probar nuevas recetas en casa, pero sin tener que pasar horas en la cocina, los burritos al estilo MasterChef 24/7 son una excelente opción.
Que una receta sea sencilla no significa que no pueda ser deliciosa, pues cuando están bien ejecutados pueden sorprender hasta a los paladares más exigentes. Para muestra, los burritos que Carmen eligió para su legado en MasterChef 24/7 y que terminaron salvándola de la eliminación tras ganarle a la pasta que preparó Pablo.
Y una de las ventajas que tienen este tipo de platillos son sumamente versátiles, pues pueden hacerse con una infinidad de rellenos. Así que si estás pensando en probar nuevas preparaciones y quieres sorprender a tu familia con una comida exquisita, te compartimos opciones de rellenos para burritos que son ricos y fáciles de hacer para el día a día.
Los 3 guisados que quedan muy bien con los burritos caseros al estilo MasterChef 24/7
Pollo cremoso con chipotle. Para una receta completa y llenadora al estilo MasterChef 24/7, el pollo es una de las mejores opciones. Necesitas una pechuga en cuadritos tipo bistec, crema ácida, chipotles y queso para derretir.
Cocina la pechuga previamente condimentada con sal y pimienta en una sartén con un poco de aceite o mantequilla. En otra cacerola agrega la crema, el chipotle y el queso; mantén a fuego bajo e incorpora el pollo. Solo trata de que no quede muy líquido para que la tortilla no se rompa.
Carne molida con frijoles. Si buscas una preparación fácil y rápida, la carne molida nunca falla y queda increíble con los burritos. Los ingredientes son jitomate y cebolla en cubos pequeños, cebolla, jitomate y especias al gusto.
En una sartén caliente pon un poco de aceite y cocina la carne con tus especias preferidas. Incorpora los vegetales y sazona. Complementa los burritos con una capa de frijoles para potenciar el sabor.
Burritos vegetarianos con champiñones. Otra opción de rellenos para burritos como los que hizo Carmen en MasterChef 24/7 que no necesitan tantos ingredientes y están listos en poco tiempo son los vegetarianos. Por ejemplo, la receta de champiñones, pimiento y calabacita.
Lo único que hay que hacer es sofreír las verduras con un chorrito de aceite, condimentar con sal y pimienta. Luego hay dejarlas a fuego medio por unos 5 a 10 minutos para que queden con una consistencia crujiente. Prepara el burrito con una cama de arroz, queso y aguacate.