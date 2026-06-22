3 rellenos deliciosos para preparar burritos, el platillo que salvó a Carmen de la eliminación en MasterChef 24/7

Que una receta sea sencilla no significa que no pueda ser deliciosa, pues cuando están bien ejecutados pueden sorprender hasta a los paladares más exigentes. Para muestra, los burritos que Carmen eligió para su legado en MasterChef 24/7 y que terminaron salvándola de la eliminación tras ganarle a la pasta que preparó Pablo.

Y una de las ventajas que tienen este tipo de platillos son sumamente versátiles, pues pueden hacerse con una infinidad de rellenos. Así que si estás pensando en probar nuevas preparaciones y quieres sorprender a tu familia con una comida exquisita, te compartimos opciones de rellenos para burritos que son ricos y fáciles de hacer para el día a día.

Los 3 guisados que quedan muy bien con los burritos caseros al estilo MasterChef 24/7