“A Pablo lo tiene amarrado la novia": Los cocineros de MasterChef 24/7 aseguran que por esto no les escribe (VIDEO)

Los participantes de MasterChef 24/7 volvieron a poner el nombre de Pablo sobre la mesa, aunque no precisamente entre halagos. Los cocineros recordaron con cierta ironía al excompetidor, asegurando que su ausencia en los chats grupales no es casualidad. Entre bromas y señalamientos, Las Divas afirmaron que Pablo no les escribe simplemente porque “lo tiene amarrado la novia”, dejando en claro que la distancia tras su salida ha enfriado bastante la convivencia fuera de las cámaras.