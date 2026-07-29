Tras haber ganado el primer Reto, Flor eligió a sus compañeros pero dejó fuera a Jazmín, ¿Fue traición?
La decisión de Flor al formar su equipo dejó a Jazmín fuera y desató las dudas entre Las Guapas del Barrio.
Tras ganar el primer reto en esta noche Flor tuvo el poder de elegir a los integrantes de su equipo para la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7. Sin embargo, su decisión de dejar fuera a Jazmín lo que llamó la atención de Las Guapas del Barrio y abrió la pregunta: ¿Fue una estrategia o una traición?