Tras haber ganado el primer Reto, Flor eligió a sus compañeros pero dejó fuera a Jazmín, ¿Fue traición?

Tras ganar el primer reto en esta noche Flor tuvo el poder de elegir a los integrantes de su equipo para la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7. Sin embargo, su decisión de dejar fuera a Jazmín lo que llamó la atención de Las Guapas del Barrio y abrió la pregunta: ¿Fue una estrategia o una traición?