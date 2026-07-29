¡El público decidió! Flor se convierte en la segunda Capitana en la Batalla por Equipos de esta noche en MasterChef 24/7

La competencia sigue subiendo de nivel en MasterChef 24/7 y esta noche no será la excepción... Tras una gran votación, por fin conocimos Flor como la segunda Capitana que se enfrentará a Michelle en la esperada Batalla por Equipos, donde ambas buscarán liderar a sus cocineros rumbo al triunfo y subir al Balcón de la Salvación.