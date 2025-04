Anabel se autoproclama la Reina del Mandil Negro en MasterChef Celebrity

Estamos disfrutando de las emociones que nos tiene esta nueva entrega de MasterChef Celebrity, en esta ocasión, con la temática de Generaciones. Los retos que se van sumando son cada vez más emocionantes, ya que todos tienen la intriga de saber quiénes son los que portarán el mandil negro en cada programa.

Anabel Reina del Mandil Negro en MasterChef

Las celebridades de MasterChef 2025 se encuentran viviendo una de las mejores experiencias de la vida y, aunque hay varios tropiezos en el reality más intenso de cocina, no se han dejado vencer. Anabel es una de las famosas que ha temblado al cocinar para los estrictos chefs y también es una de las personalidades que más veces ha estado en el reto de eliminación en lo que va de la temporada, ya que en estos primeros tres programas ha quedado a casi nada de salir de la competencia.

Anabel Ferreira sabe que la lucha para llegar a la final será más que fuerte, pero no está dispuesta a bajar la guardia. Este domingo 13 de abril, después de su reto de eliminación, se ha autoproclamado como la Reina del Mandil Negro; sin embargo, ha comentado, que no se dará por vencida, pues aunque siga estando en retos de eliminación, no quitará el dedo del renglón para ganar un lugar en los siguientes programas.

¿Cómo le fue a Anabel en el tercer reto de eliminación?

El tercer reto de eliminación estuvo liderado por el experimentado chef Luis Chiu. Todo consistió en seguir paso a paso todo lo que iba haciendo el chef Chiu, quien preparó su majestuoso platillo El Dragón del Pacífico. Los participantes tenían que hacer una copia de dicho platillo e ir a tiempo con el chef Chiu, para que cuando él terminara, los cocineros también.

Anabel tuvo algunos tropiezos en el reto de eliminación y las críticas de los jueces no fueron las mejores, pues aunque terminó a tiempo su platillo, no cumplió con un buen emplatado ni con buen sabor, esto dicho por los jueces.

Al final del programa, Anabel quedó sentenciada con Memo Ríos, pero la fortuna y suerte llevó a Anabel a seguir en la competencia, ya que los jueces decidieron que el músico tenía que abandonar la cocina, al no haber seguido las reglas del chef y escuchar lo que sus compañeros en el balcón le aconsejaban.

Anabel promete seguir dejando lo mejor de ella en la cocina más famosa de México, ¿será que próximamente la veamos liderando algún reto o portando el Pin del Chef?