¿Indirecta para Antrax? Luis afirma que NO se toma nada personal en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de toda la tensión que provocó su último desencuentro con Antrax en MasterChef 24/7, Luis quiso aclarar la situación con Jazmín, pues contrario a lo que muchos piensan, dice no tener nada en contra de la cocinera ni de ninguna de “Las guapas de barrio”. Además, el creador de “Notibola” dijo que aunque parezca que es rencoroso, en realidad no se toma en serio lo que pasa en la competencia y solo son casos muy extremos cuando una persona le cae mal.