¿Indirecta para Antrax? Luis afirma que NO se toma nada personal en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero le aclaró a Jazmín que pese a todos los malentendidos que han tenido por los retos de MasterChef 24/7, no la considera como una enemiga realmente.
Luego de toda la tensión que provocó su último desencuentro con Antrax en MasterChef 24/7, Luis quiso aclarar la situación con Jazmín, pues contrario a lo que muchos piensan, dice no tener nada en contra de la cocinera ni de ninguna de “Las guapas de barrio”. Además, el creador de “Notibola” dijo que aunque parezca que es rencoroso, en realidad no se toma en serio lo que pasa en la competencia y solo son casos muy extremos cuando una persona le cae mal.