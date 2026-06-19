¡Ninguno cede! Antrax y Luis madrugan para cumplir su castigo en MasterChef 24/7, pero siguen sin hablarse (VIDEO)

Los castigos en MasterChef 24/7 están a la orden del día y todos los que no cumplan con las exigencias de cada prueba tendrán que asumir las consecuencias. Es el caso de Antrax y Luis, quienes tienen como misión preparar el desayuno para sus compañeros, pero que no han logrado llegar a una tregua para reconciliarse luego de sus peleas. Por lo que si bien están trabajando en conjunto, ninguno está dispuesto a disculparse y optaron por cocinar en silencio y sin siquiera voltear a verse.