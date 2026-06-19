A Luis le quedó crudo el desayuno en MasterChef 24/7 y ponen en duda sus habilidades como cocinero (VIDEO)

La exigencia en MasterChef 24/7 sigue subiendo de nivel y todos los participantes que no cumplan con los retos tendrán que asumir consecuencias. El que lo sabe mejor que nadie es Luis, quien tiene que preparar el desayuno para sus compañeros junto a Antrax. Y aunque puede sonar como una tarea fácil, los resultados no han sido los mejores, pues el creador de “Notibola” quiso hacer unos ricos omelettes, pero le quedaron crudos, lo que provocó que todos le cuestionaran si realmente sabía hacer un platillo tan básico.