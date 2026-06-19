La Chef Lili Cuéllar se pone estricta y exige RESPETO a los cocineros de MasterChef 24/7: “Mejor no entren” (VIDEO)

La disciplina es parte fundamental en la preparación de los cocineros de MasterChef 24/7 y esto empieza desde sus clases con los “Maestros del fuego”. Sin embargo, su comportamiento ha dejado mucho que desear y se han ganado varios regaños, incluyendo una dura llamada de atención por parte de la Chef Lili Cuéllar, quien se puso furiosa porque los participantes siempre llegan tarde y se la pasan platicando en sus lecciones, por lo que les pidió que respeten su tiempo y, si no quieren aprender, mejor no entren.