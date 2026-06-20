Camila cree que le está afectando el cansancio de MasterChef 24/7 y cuenta su extraño sueño tras la salvación (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 tienen que estar enfocados en dar lo mejor todo el tiempo, pero esta presión a veces trasciende fuera de la cocina más famosa de México. Es el caso de lo que le está pasando a Camila, que aunque lleva tres semanas consecutivas siendo de las primeras en subir al balcón, sabe que tiene que seguir esforzándose y hasta sueña con los retos. Y es que según desde su perspectiva, el cansancio que siente ha hecho que mientras duerme empiece a imaginar posibles escenarios con sus compañeros y los chefs.