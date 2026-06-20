Antrax tiene una gran motivación en MasterChef 24/7 y pide la ayuda de Diego para cumplirla: ¿nueva alianza? (VIDEO)

Este domingo 21 de junio en MasterChef 24/7, los 10 cocineros que tienen delantales negros tendrán que enfrentarse a exigentes pruebas para demostrar que se merecen seguir en la competencia. Uno de los que están en la “cuerda floja” es Antrax, que ahora que ya está tranquilo con la salvación de Jazmín, empezó a planear su siguiente movimiento y pidió a Diego que lo considere para las prácticas sabatinas, pues no sabe si le dará preferencia a “Las Divas”, que es con las que suele juntarse.