Zahie Téllez elogia el talento de Ramahá y revela el PEOR error de los cocineros de MasterChef 24/7 en la salvación

Las pruebas en el viernes de salvación de MasterChef 24/7 se vivieron al límite, pues los cocineros tuvieron que enfrentarse a una inesperada dinámica que cambió por completo sus planes. Esto debido a que los chefs les dieron la instrucción de hacer rotación entre estaciones, es decir, que cada que escucharan la señal, debían enfocarse en el platillo de uno de sus contrincantes y al final volver con su receta.

Y como era de esperarse, los resultados fueron "desastrosos", según la opinión de la propia Chef Zahie Téllez, quien reconoció que las preparaciones que evaluaron no fueron las mejores. Al respecto de estas peculiaridades, la jueza señaló que desde su perspectiva, el peor error de los participantes es que suelen confiarse y no tienen un plan B para situaciones sorpresivas.

"Estos retos estuvieron bien interesantes, pero ellos se confían demasiado. No sabían que íbamos a rotarlos y fue desastroso. Al final nosotros no sabemos si lo hicieron con una mala intención o de verdad no supieron leer lo que había en las estaciones. Entonces sí fue bastante retador", explicó en su cuenta oficial de Instagram, resaltando que pese a estar observando en todo momento, es imposible asegurar si hubo sabotajes.

¿Qué piensa Zahie Téllez de Ramahá?

Luego de la segunda ronda de pruebas para evitar los delantales negros en MasterChef 24/7, solo Diego y Ramahá lograron subir al balcón, salvándose así de estar en riesgo de eliminación este domingo 21 de junio. Sin embargo, el platillo que realmente sorprendió a los jueces fue el de Ramahá, que a pesar de que tuvo muy poco tiempo e ingredientes, sacó adelante su receta.

De modo que los chefs no solo lo salvaron, sino que hasta se dieron el tiempo de reconocer su desempeño. Mientras que Zahie Téllez aprovechó sus historias de Instagram para explicar que Ramahá es ejemplo de buen trabajo y que es en este tipo de dinámicas donde salen a relucir los cocineros que sí se están esforzando.

Ellos son TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 en riesgo de eliminación para el domingo 21 de junio

Julio

Daniela

Pablo

Antrax

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Luis

Lancer

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