Luis enfrenta a Carmen y niega SABOTAJE, pero ella jura “venganza” para el culpable de afectarla en MasterChef 24/7
A pesar de que fue señalado por sus compañeros, Luis insiste en que no tuvo malas intenciones con el platillo de Carmen, una de sus aliadas en MasterChef 24/7.
El reto de salvación en MasterChef 24/7 tomó a los cocineros por sorpresa, pues ninguno se esperaba que las reglas cambiarían y tendrían que estarse rolando entre las estaciones de sus rivales. Los resultados fueron un tanto catastróficos, justo como le pasó a Carmen, quien entregó un platillo salado que le valió el delantal negro con los chefs, incluso a pesar de que ella insistió en que no fue su culpa. Así que mientras descubre al culpable y tiene su revancha, Luis ya la confrontó para decirle de frente que él no tuvo nada que ver.