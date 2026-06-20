Luis enfrenta a Carmen y niega SABOTAJE, pero ella jura “venganza” para el culpable de afectarla en MasterChef 24/7

El reto de salvación en MasterChef 24/7 tomó a los cocineros por sorpresa, pues ninguno se esperaba que las reglas cambiarían y tendrían que estarse rolando entre las estaciones de sus rivales. Los resultados fueron un tanto catastróficos, justo como le pasó a Carmen, quien entregó un platillo salado que le valió el delantal negro con los chefs, incluso a pesar de que ella insistió en que no fue su culpa. Así que mientras descubre al culpable y tiene su revancha, Luis ya la confrontó para decirle de frente que él no tuvo nada que ver.