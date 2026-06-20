“Estamos en el grupo de los malos": Daniela, Pablo y Diego reconocen la nociva percepción de sus aliados en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros se cuestionaron, en tono de broma, si eligieron mal su bando en el reality show y discutieron la posibilidad de crear un nuevo grupo
Luego de la gala de salvación, Daniela, Pablo y Diego hablaron sobre sus posibilidades de llegar a la final de MasterChef 24/7; sin embargo, reconocieron la mala percepción de sus aliados ante el público, por lo que se cuestionaron, en tono de broma, si eligieron mal su bando y discutieron la posibilidad de crear un nuevo grupo.